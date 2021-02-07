شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواصفات صفقة القطارات المكيفة الكورية الجديدة القادمة للخط الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل اليوم وصول دفعة جديدة من قطارات المترو الكورية المكيف الجديدة القادمة عبر ميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا لصالح الخط الثالث للمترو، ويقدم ”الخليج 365” فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذه الصفقة ومواصفات قطاراتها خلال التقرير التالى:

1- وصل من صفقة القطارات الكورية حتى الآن 6 قطارات.

2- قيمة الصفقة التى تم التعاقد عليها بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية تبلغ 317 مليون يورو بالإضافة إلى 640 مليون جنيه مصري من الخزانة العامة للدولة وبما يعادل 6361 مليون جنيه.

3- يتضمن العقد تجميع 10 قطارات من إجمالي ال32 قطارًا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة هيونداي وتدعيمها للتصنيع المحلي في مصر.

4- القطارات الجديدة لها مواصفات عديدة مميزة تتمثل فى أنها تتمتع بنظام تكييف هواء عالى السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة.

5- تم تزويد القطارات الجديدة بكاميرات تليفزيونية مثبتة فى مقدمته للمراقبة المركزية للسكة.

6- يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها فى تزويد الركاب بالمعلومات كما يمكن استخدامها في الأنشطة التجارية وببث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

7- يوجد أعلي الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار.

8- تم تخصيص أماكن للكراسى المتحركة بالقطارات وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة فى عملية التنقل.

9- تم تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركوب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى السمع .