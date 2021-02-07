شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يبحث مع وزير خارجية اليمن آفاق الحل السياسى للأزمة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، مع ‬⁩وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك أُفق الحل السياسي في اليمن الشقيق.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- "الوزير ⁧‫سامح شكري‬⁩ ووزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك يبحثان الآن بمقر وزارة الخارجية أُفق الحل السياسي في اليمن الشقيق وسبل دعم جهود الحكومة اليمنية نحو تحقيق الاستقرار والتنمية، فضلاً عن مناقشة أبرز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين".