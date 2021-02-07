شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تفتتح مواقع أمنية جديدة بمناسبة عيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا برفقة مدير أمن الشرقية وقيادات المديرية (قسم إطفاء فاقوس – نقطة شرطة قهبونة بمركز شرطة الحسينية – ميدان التدريب بإدارة الحماية المدنية – تطوير النصب التذكارى لشهداء الشرطة بإدارة قوات الأمن - مبنى قاعة المؤتمرات وكبار الزوار وصالة الألعاب الرياضية بإدارة قوات أمن الشرقية).

وافتتح مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا برفقة مدير أمن دمياط وقيادات المديرية (أعمال التطوير والتجديد بقسم ثان شرطة دمياط - أعمال التطوير والتجديد بقسم شرطة رأس البر - أعمال التطوير والتجديد بمركز شرطة دمياط – غرفة إدارة الأزمات بديوان مديرية أمن دمياط).

كما افتتح مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا برفقة مدير أمن الدقهلية وقيادات المديرية (أعمال التطوير والتجديد بقسم ثان شرطة المنصورة – نقطة شرطة منشأة عبدالرحمن التابعة لمركز شرطة دكرنس – وحدة إطفاء المنزلة بدائرة مركز شرطة المنزلة – إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن الدقهلية).

جاء ذلك تأسيساً على ثوابت الإستراتيجية الأمنية المعاصرة والتى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على إستكمال الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة تهيئة البيئة الوظيفية الخصبة لإطلاق الطاقات البشرية وإرتيادها مدارج الجودة والإتقان .. وبمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة ، وإنفاذاً للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف إفتتاح منشآت شرطية جديدة فى المناطق ذات الكثافات السكانية بمختلف محافظات الجمهورية ، وكذا تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور.