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شكرا لقرائتكم خبر عن "مصالحات الأزهر" تنهى خصومة ثأرية بين عائلتين فى جرجا بسوهاج.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجحت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، اليوم الأحد، في إتمام الصلح بين عائلتي آل الجندى والبصير وآل عودة، بمدينة جرجا التابعة لمحافظة سوهاج، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبحضور الدكتور عباس شومان، رئيس اللجنة العليا للمصالحات، وكيل الأزهر السابق، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والشيخ محمد زكي، أمين عام اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر، وبالتنسيق الكامل مع أجهزة الدولة التنفيذية والأمنية ومؤسساتها المعنية.
شهد المصالحة اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير البحث الجنائي، واللواء محمد نجيب، نائب مدير أمن محافظة سوهاج، ولفيف من قيادات وزارة الداخلية والعمد والمشايخ وكبار العائلات كبار العائلات ورجال الدين الإسلامى والمسيحى في مدينة جرجا.
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بسوهاج
لجنة المصالحات بالازهر تنهى خصومة ثأرية بين عائلتين بسوهاج
جانب من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بسوهاج
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بسوهاج
لجنة المصالحات بالازهر تنهى خصومة ثأرية بين عائلتين بسوهاج
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بسوهاج
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بسوهاج