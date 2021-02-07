شكرا لقرائتكم خبر عن "مصالحات الأزهر" تنهى خصومة ثأرية بين عائلتين فى جرجا بسوهاج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، اليوم الأحد، في إتمام الصلح بين عائلتي آل الجندى والبصير وآل عودة، بمدينة جرجا التابعة لمحافظة سوهاج، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبحضور الدكتور عباس شومان، رئيس اللجنة العليا للمصالحات، وكيل الأزهر السابق، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والشيخ محمد زكي، أمين عام اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر، وبالتنسيق الكامل مع أجهزة الدولة التنفيذية والأمنية ومؤسساتها المعنية.

في البداية، نقل الدكتور عباس شومان للعائلتين، تحيات فضيلة الإمام الأكبر وتهنئته على إنهاء الخصومة الثأرية والاتفاق على الاحتكام للحلول السلمية التي يقرها الدين الإسلامي ويشجعها، موجها الشكر لكل من قام على إتمام المصالحة وحقن الدماء بين العائلتين، مؤكدا على أن الأزهر يقدر الجهود التى تقوم بها العائلات فى صعيد مصر من أجل إنهاء الخصومات والسعى لاستقرار البلاد، ووقف أسوأ عادة توارثتها الأجيال فى الصعيد، وهى عادة الثأر، والتى تقف عائقًا كبيرًا أمام جهود التنمية فى صعيد مصر، مشددا على أن القوة فى العفو، وليست فى حمل السلاح والقتل، موجهًا الدعوة إلى جميع المتخاصمين إلى الاحتكام لكتاب الله وغلق باب الفتن، مثمنا مجهودات رجال الأمن الذين يعملون ليل نهار لإتمام المصالحات بالتعاون مع الأزهر من أجل لم شمل الفرقاء.

شهد المصالحة اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير البحث الجنائي، واللواء محمد نجيب، نائب مدير أمن محافظة سوهاج، ولفيف من قيادات وزارة الداخلية والعمد والمشايخ وكبار العائلات كبار العائلات ورجال الدين الإسلامى والمسيحى في مدينة جرجا.

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إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بسوهاج