شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حرارة الجو 5 درجات وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس لنهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من غد الاثنين 7 فبراير 2021 إلى السبت 13 فبراير 2021.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من غد الاثنين وحتى نهاية الأسبوع استقرار فى الأحوال الجوية وارتفاع فى درجات الحرارة بحوالى 4-5 درجات ليسود طقس دافئ نهارا بارد ليلا .

وفيما يلى تفاصيل الظواهر الجوية حتى الجمعة :

الاثنين 8 فبراير:

شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

الثلاثاء 9 فبراير:

شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء 10 فبراير:

شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الخميس 11 فبراير:

شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

الجمعة 12 فبراير:

شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية

يوم السبت 13 فبراير:

انخفاض فى درجات الحرارة بحوالى 4-5 درجات ليسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.

شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.