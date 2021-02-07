شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية اليمن يصل القاهرة للمشاركة فى اجتماع وزراء الخارجية العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل مطار القاهرة الدولى، عصر اليوم الأحد، وزير الخارجية اليمنى أحمد عوض بن مبارك، للمشاركة فى الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية الذى ينعقد غدا الإثنين على مستوى وزراء الخارجية، لبحث وتعزيز التضامن والعمل العربى المشترك فى مواجهة الأخطار والتحديات المشتركة التى تستهدف الأمن القومى العربى، والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية.

وتشارك اليمن بوفد برئاسة وزير الخارجية والمغتربين احمد عوض بن مبارك، والسفير رياض العكبرى مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وأفاد الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكى فى تصريح سابق أن الاجتماع يهدف إلى بلورة موقف عربى جامع تجاه التطورات التى تشهدها المنطقة، والتى تستوجب موقفًا يحقق الحماية للأمن العربى ويخدم المصالح العربية المشتركة، ويعزز التضامن والعمل العربى المشترك، ويعيد التأكيد على الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية.