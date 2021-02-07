شكرا لقرائتكم خبر عن زحام في مرور السيارات أعلى كوبري أكتوبر باتجاه مدينة نصر - المهندسين..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حركة مرور السيارات أعلى كوبري 6 أكتوبر، فى الاتجاه أمام القادم من مدينة نصر والمتجه إلى المهندسين، حالة من الازدحام المرورى، اليوم الأحد، بطول الكوبري من مطلعه من مدينة نصر، حتى نهايته في مخارج الدقي والمهندسين، فيما شهد الكوبرى في الاتجاه المقابل أمام القادم من المهندسين والمتجه إلى مدينة نصر سيولة فى بعض المناطق.

وشهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم، انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أي معوقات مرورية.

ورصدت كاميرا الخليج 365 الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة، خلال الساعات الأولى من اليوم، انسياب مروري في حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية أعلى الطرق الدائرية والكباري والمحاور الرئيسية، وشهد نفق الأزهر، انسيابا في حركة المرور أمام القادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وظهرت سيولة مرورية بالمسطح الأرضي بميدان الأوبرا، والشوارع المؤدية لمن يسلك النفق في الاتجاهين، وظهرت سيولة مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات وانتظمت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية سيولة مرورية وظهر انسياب فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد والمهندسين.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.