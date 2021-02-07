شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس المصرى للشئون الخارجية ينعى السفير طاهر شاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المجلس المصري للشئون الخارجية السفير طاهر شاش ، أحد أعضائه المؤسسين ووكيل وزارة الخارجية الأسبق، والذي قدم اسهامات بارزة يتذكرها الجميع في الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، عندما عمل لسنوات عديدة مستشارا للقيادة الفلسطينية ورئاسته لوفد مصر في مباحثات الحكم الذاتي للشعب الفلسطيني الشقيق، بجانب مؤلفاته القيمة حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.

وتذكر المجلس بكل التقدير والعرفان اسهامات المرحوم السفير طاهر شاش ، في برامج وأنشطة المجلس في القضايا المختلفة، لاسيما الجوانب القانونية والسياسية منها واسهاماته المرموقة فيما أسفرت عنه تلك الانشطة من نتائج وتوصيات.

ونعى المجلس المصري للشئون الخارجية أحد اعضائه المخلصين، داعيا لأسرته وأصدقائه بالصبر والسلوان.