شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يتابع غدا منشآت الحماية من السيول فى محافظة جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه مساء اليوم الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والري، إلى محافظة جنوب سيناء، لتفقد منشآت الحماية من السيول التى تنفذها الوزارة بالمحافظة .

وتنفذ وزارة الموارد المائية والرى، 5 عمليات كبرى لحماية مدن جنوب سيناء من أخطار السيول، وتقليل مخاطرها وآثارها السلبية، وباعتمادات مالية غير مسبوقة بالمحافظة وذلك بمدن "طابا والترابين بنويبع ورأس سدر وأبو زنيمة والطور" ،تقدر تكلفتها بنحو 927 مليون جنيه.

أوضح المهندس سيد شلبى ، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن فوائد تلك المشروعات تتمثل في تقليل المخاطر على البنية التحتية والمرافق العامة والقرى السياحية وخطوط الغاز وخطوط المياه وأبراج الكهربا والطرق العامة والممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة وحصاد مياه السيول لتغذية الخزان الجوفي ليستفيد به أهالي سيناء في الزراعات، مضيفا أن هذه الأعمال تشمل أيضا تنفيذ 16 بحيرة و 16 حاجز ترابي و 51 حاجز توجيه و 17 قناة صناعية و 5 سدود ركامية و 4 أحواض ترسيبة، لافتا إلى أن النسبة الكلية المنفذة لهذه الاعمال 67٪؜، مشيرا الى أنه تم ترسية انشاء قناة صناعية بطول ٦ كم بمخرج وادي بعبع بمدينة ابو رديس وجاري الان اعمال ترسية انشاء معبر أيرلندي على الطريق الساحلي بابو رديس بقيمة إجمالية (القناة والمعبر) 97 مليون جنيه.

وانتهت الإدارة العامة للمياه الجوفية، بمنطقة جنوب سيناء من انشاء "سدي وادي اسلاف" بمنطقة وادي "أسلاف"، في مدينة أبو رديس، بمتوسط طول السد 200 متر وعرضه 55 مترًا من أسفل ومن أعلى 4 أمتار بارتفاع 9 أمتار وتصل سعته التخزينية إلى 400 ألف متر مكعب، بتكلفة تصل إلى 13.675.000 جنيه ويهدف انشاء السد لحماية طريق "سانت كاترين – الطور" الرئيسي والقرى والأكمنة وحماية خط مياه الشرب "أبورديس – كاترين" وخط الفايبر الاستراتيجي ولتغذية الخزان الجوفي بالمناطق "كاترين، وفيران" لتنمية أهالي قرية وادي فيران والقرى والتجمعات المحيطة وذلك للمساعدة على توطين الأهالى