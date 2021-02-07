شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية ترسل مأموريات لمنازل كبار سن والمرضى لاستخراج بطاقات رقم قومي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام قطاع الأحوال المدنية بتلبية التماس (25) حالة إنسانية من (كبار السن وغير القادرين على الحركة وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية)، وتقديم المساعدة لهم فى استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم، حيث تم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بـ (محال إقامتهم – المستشفيات)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.