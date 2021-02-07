شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: مشاركة 282 محلا فى أول يوم للأوكازيون الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجازة الداخلية رئيس جهاز حماية المستهلك مشاركة 282 محلا فى أول يوم عمل للأوكازيون الشتوى، لافتا إلى أن الرقابة التموينية والجهاز ومباحث التموين سوف يقومون بمراقبة الأوكازيون والباب مفتوح أمام المحلات التجارية التي تريد المشاركة .

كما أكد أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجازة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، أن منظومة التجارة الإلكترونية جزء منها منظم وهناك سوق كبير غير منظم، وأن التجارة الإلكترونية في مصر نسبة مبيعاتها تتجاوز 60٪ من إجمالي مبيعات الأسواق.

وقال حسام الدين، خلال المؤتمر الصحفي، أنه سيتم توقيع بروتوكول لضمان وصول المنتج إلى المستهلك بشكل قانوني يضمن حق المستهلك والمتجر، لافتا إلى أن نسب تخفيضات موسم تصفيات الأوكازيون الشتوي متروكة للتجار مع ضرورة تقديمها الي مديرية التموين قبل الحصول على الموافقة بالمشاركة في الاوكازيون .

وأوضح أيمن حسام الدين، أن جهاز حماية المستهلك دوره الرقابة على المحال التجارية وكذلك توقيع الغرامات على المخالفات المرتكبة، مشيرا إلي أن غلق المحال المخالفة هو دور وزارة التنمية المحلية .

وتابع أن عدد المحال المشاركة في الاوكازيون الشتوي الماضي شملت 3682 محلا، وبلغت نسبة المخالفات 20٪ من المحال المشاركة ، وشملت سعر وهمي وعدم الإعلان عن السعر الحقيقي قبل التخفيض .

وكانت قد بدأت وزارة التموين والتجارية الداخلية العمل بفترة الأوكازيون الشتوى اعتبارا من اليوم الأحد ولمدة شهر، وسيكون لكل محل أسبوعين، وعلى من يريد المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية ومن المتوقع أن تصل نسبة التخفيضات لبعض المنتجات إلى ما يقرب من 50%، وأن ذلك سيكون وفقا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوى، كما سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة والتنسيق مع المديريات بالمحافظات المختلفة والأجهزة الرقابية بالوزارة.