شكرا لقرائتكم خبر عن توافد المحامين علي لجان الاقتراع في انتخابات «فرعية المنيا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص أعضاء الجمعية العمومية، لنقابة المحامين في المنيا، على التوافد أمام 15 لجنة انتخابية، للاقتراع في اختيار أعضاء، مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة، والتي تنافس فيها 60 مرشحًا، بينهم 9 مرشحين على مقعد النقيب، و8 مرشحين على مقعد الشباب، و44 مرشحًا على مقاعد العضوية، والبالغ عددها 11 مقعدًا، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبًا وسط إجراءات احترازية من وباء كورونا المستجد.

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة المستشار محسن الحكيم، الإشراف القضائي الكامل على جميع اللجان، وتشكيل لجنة عامة مشرفة على التصويت والفرز وإعلان النتائج، تضم 15 قاضيًا، ولجنه خماسية تضم المستشارين محسن الحكيم، رئيسًا، وعضوية سيف النصر فتحي حسن، ومحمد عبدالقادر، وكمال الصغير.

وقال عز راشد، النقيب الحالي، وأحد المرشحين على مقعد النقيب، إن الانتخابات تجرى داخل سرادقات أمام المحاكم الجزئية والكلية، حيث تم دعوة 7239 عضوا لهم حق التصويت، من المسددين الاشتراكات بالجمعية العمومية، وسط إجراءات احترازية من وباء كورونا المستجد.

وأعلن محمد الكسار، عضو النقابة العامة للمحامين، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الانتخابات، والتدخل لحل أي مشكلات، منذ بداية التصويت وحتى إعلان النتائج، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من وباء كورونا.

انتخابات محامين المنيا

انتخابات محامين المنيا

انتخابات محامين المنيا

انتخابات محامين المنيا

انتخابات محامين المنيا

انتخابات محامين المنيا

انتخابات محامين المنيا

انتخابات محامين المنيا

انتخابات محامين المنيا