شكرا لقرائتكم خبر عن «الأورمان»: توزيع 27 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا في 80 قرية بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جمعية الأورمان عن بدء توزيع 27 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل، وذوي الإحتياجات الخاصة، في 80 قرية بمحافظة كفرالشيخ، وذلك بالتنسيق مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك في إطار حرص الجمعية على تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن خطة التوزيع تشمل قرى أبوسكين والقليعة والحندقوقة والحلافى والفؤادية وتيرة والأبعادية والزعفران والكفرالشرقي وكوبي 7 مركز الحامول، وقرى اسحاقة وقراجة وتقسيم الزهور والخادمية والقنطرة ومسير وسليط وابوطبل وكفرالمنشى والمعلم إبراهيم مركز كفرالشيخ، وقرى النمر الشرقية والقنطرة والورق وعاشور والحيطاوى والقصابي وكسر أبوشنب وسد خميس وشمس الدين ومنشأة عباس وأبوعوض والصحارة مركز سيدي سالم، وقرى دمنكة والبياض وأبوزيادة وأبومريكب وجماجمون والعجوزين والبدالة وسنهور وشباس الشهداء والنوايجه وعبداللاه شابه والطوانسي مركز دسوق، وقرى الكوم الطويل وحى المحكمة وخالدة وع فريد على وأبشان والجرايدة وأبوقورة مركز بيلا، وقريتي الرغامه و7 غابات مركز الرياض، وقرى الغنيمي وميت الديبه وكفرالجزاير مركز قلين، وقرى سنديون والنشار والسالمية والوزير مركز فوه، وقرى الشهايبه والربع والعمرية مركز بلطيم، وقرى وقف بحري والسكري والقن ومبارك والفار وعجميه وبرنبال والزهراء وبرج مغيزل والسيد البدوى والسعادة وعرب المحضر والعظمه مركز مطوبس.

وأشار «شعبان» إلى أن التوزيع سيجري وفقا لكشوف أعدتها مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الإدارات الاجتماعية بالمراكز لاختيار الأسر التي تحتاج للدعم والرعاية لضمان العدالة والمساواة بين الجميع.

الاورمان

الاورمان

الاورمان

الاورمان