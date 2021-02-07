شكرا لقرائتكم خبر عن ‎مياه القليوبية: ندرس احتياجات القرى بمبادرة حياة كريمة لترتيب الأولويات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أن الشركة ستساهم في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا بالقرى، لإحداث تنمية شاملة بقرى الريف المصري.

وأوضح «مجاهد» في بيان، الأحد، أن الشركة تقوم بدراسة الاحتياجات «وضع راهن – وضع مستقبلي» للقرى المستهدفة وترتيب الأولويات للأعمال المطلوبة بجانب تشكيل فريق عمل برئاسة الدكتور عبدالحليم مهدي المنسق العام للمبادرة، والمهندس ممدوح كمال الرئيس التنفيذي لمبادرة «حياة كريمة» ومدير فرع مدينة ومركز شبين القناطر وفريق من المهندسين للمتابعة الدورية لما يتم تنفيذه وعمل المعاينات على أرض الواقع، لمتابعة موقف تنفيذ إلا والعمل على حل المشاكل والعقبات التي تواجه تنفيذ أعمال التطوير.

وأشار إلى أن الاحتياجات المطلوبة تتمثل في أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ومد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق المحرومة من الخدمة ورفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي وتنفيذ محطات إزالة حديد ومنجنيز في محطات آبار ارتوازية قائمة ووصلات منزلية.

‎يذكر أن مركز شبين القناطر حظي ببدء العمل على تنفيذ مشروع تطوير قرى وعزب وتوابع المركز والتي يبلغ عددها 36 قرية و148 عزبة وتابعًا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير القرى المصرية الذي يمثل المرحلة الجديدة من مبادرة حياة كريمة.