9276 طبيب يجتازون امتحان الحصول على ترخيص مزاولة المهنة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عثمان، رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء في مصر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، أن 9276 طبيبا نجحوا في امتحان الحصول على ترخيص مزاولة مهنة، في أول امتحان قومى مؤهل للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، أشرفت عليه الهيئة، أمس.

وأضاف «عثمان»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الأطباء الذين خضعوا للامتحان الأول من نوعه يمثلون 24 كلية طب، تابعة لـ 21 جامعة حكومية وخاصة وجامعة الازهر، مشيرا إلى أنه جرى عقد الامتحان في يوم واحد «أونلاين» في توقيت واحد وامتحان موحد وتم التصحيح وإعلان النتائج في الحال.

وأشار إلى أنه تقرر منح فرصة أخيرة للراسبين في الامتحان يومي 13 أو 20 فبراير الجارى.

وأضاف عميد طب الاسكندرية السابق، أن الامتحان تم بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان وبنك المعرفة المصري والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ونقابة أطباء مصر، حيث تم متابعة تقديم كامل الدعم التقني مع اللجنة المشكلة في وزارة الصحة والسكان ومع بنك المعرفة المصري وأن جميع الأسئلة وضعت بواسطة اللجنة العليا للإشراف على عقد الامتحان والمشكلة من قبل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء والتى تكونت من مجموعة من الأساتذة المتخصصين بكليات الطب في الجامعات المصرية ومن مجموعة من الأساتذة المتخصصين في التعليم الطبي ومن رئيسي الأكاديمية الطبية العسكرية الحالي والسابق.

ولفت إلى أنه تم مراجعة الأسئلة ووضع المعايير العالمية ومراجعتها مع خبراء دوليين في مجال التعليم الطبي، مشيرا إلى أن الامتحان يأتي تطبيقا للقانون 153 لسنة 2019.

وأوضح أنه بلغ عدد الأطباء المشاركين في الامتحان ٩٣٩٧ طبيب من إجمالي المسجلين ٩٥٣٠ طبيب بنسبة ٩٨.٦%، وبلغ عدد الناجحين ٩٢٧٦ طبيب بنسبة ٩٩.٢% ظهرت نتائجهم فور الانتهاء من أداء الامتحان حيث تم التصحيح الكترونيا دون تدخل أي عنصر بشري.

وقال إنه تم عقد ٣ امتحانات تجريبية خلال شهر يناير الماضى بنفس مواصفات وظروف الامتحان الذي تم اليوم لتدريب الأطباء لاختبار جاهزية قدرة نظام الامتحان. كما تم التواصل على مدار الشهر الماضي مع عمداء كليات الطب الحكومية والخاصة،مع تشكيل غرف عمليات ومتابعة فرعية وربطها مع غرفة العمليات المركزية من خلال الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.

وقال أن الامتحان سيعقد مرتين سنويًا لإتاحة الفرصة لأطباء الامتياز للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب.

رئيس "المصرية للتدريب الإلزامي ": 9276 طبيب اجتازوا امتحان الحصول على ترخيص مزاولة المهنة بنسبة نجاح 99.2% (صور)

رئيس "المصرية للتدريب الإلزامي ": 9276 طبيب اجتازوا امتحان الحصول على ترخيص مزاولة المهنة بنسبة نجاح 99.2% (صور)

رئيس "المصرية للتدريب الإلزامي ": 9276 طبيب اجتازوا امتحان الحصول على ترخيص مزاولة المهنة بنسبة نجاح 99.2% (صور)

رئيس "المصرية للتدريب الإلزامي ": 9276 طبيب اجتازوا امتحان الحصول على ترخيص مزاولة المهنة بنسبة نجاح 99.2% (صور)

رئيس "المصرية للتدريب الإلزامي ": 9276 طبيب اجتازوا امتحان الحصول على ترخيص مزاولة المهنة بنسبة نجاح 99.2% (صور)

رئيس "المصرية للتدريب الإلزامي ": 9276 طبيب اجتازوا امتحان الحصول على ترخيص مزاولة المهنة بنسبة نجاح 99.2% (صور)