شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري الإسماعيلية»: ضبط 43 كيلوجرام من لحوم الأبقار غير صالحة للاستهلاك الأدمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن الطب البيطري بالإسماعيلية، حملة محلات الجزارة بالمحافظة، أسفرت عن ضبط 43 كيلوجرام من لحوم الأبقار غير صالحة للاستهلاك الأدمي، و45 كيلو جرام من لحوم الأغنام تم ذبحهم خارج المجازر الحكومية.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بضرورة شن حملات مستمرة على محلات الجزارة والمنافذ للتأكد من صلاحيتها، شنت مديرية الطب البيطري حملة مكبرة تحت إشراف الدكتور حامد الأقنص مدير عام المديرية.

وأعلنت مديرية الطب البيطري أنه بلغت عدد المذبوحات التي قامت بها خلال أسبوع 624 رأس ماشية و301956 دواجن، وعدد الحيوانات المعالجة بالوحدات البيطرية 165 حيوان و4215 دواجن، كما تم تلقيح 85 حيوان بالتلقيح الصناعي و4370 حيوان بالتحصينات السيادية، كما تم مقاومة 96 حيوان من كلاب الشوارع طبقا لمعايير الرفق بالحيوان وترخيص 5 أخرون من المملوكة للمواطنين، وتم اختبار 258 حيوان ضد مرض البروسيلا و285 ضد مرض الدرن.

فيما أنطلقت فعاليات الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، اليوم، ولمدة شهر بجميع مراكز وقرى المحافظة والتي كان قد أعلنها وزير الزراعية لتحصين المواشي بهدف حماية الثروة الحيوانية والتي تستهدف جميع روؤس الماشية وتتم بصفة دورية ثلاث مرات خلال العام الواحد.

وأكد محافظ الإسماعيلية على تذليل جميع العقبات والتأكيد على جاهزية جميع فرق التحصين والترقيم والتسجيل بجميع الادارات البيطرية المختلفة، كما تناشد محافظة الإسماعيلية جميع المربين بالتعاون مع لجان التحصين لوصول الخدمة للجميع وحصول تغطية عالية لجميع الحيوانات حرصًا على صحة الحيوانات، حيث إن التحصين هو الوسيلة الوحيدة لحماية الحيوانات من تلك الأمراض الخطيرة.