شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد يشيدان بمستوى الإنتاج بمصنع داك للملابس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، بمستوى العمل والإنتاج داخل مصنع داك للملابس الجاهزة، والذي يقع ضمن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ٥٤ مصنع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، ورافقهم خلالها اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، والسيد السنجابي، مدير مديرية القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة مصنع داك.

وخلال الجولة، تفقد وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد أقسام المصنع وتابعا سير العمل والإنتاج، واستمع وزير القوى العاملة لشرح تفصيلى عن كيفية سير العمل بخطوط الإنتاج ومراحل التصنيع وكميات الإنتاج، وحرص وزير القوى العاملة على سؤال العاملين عن مستوى رضائهم عن العمل بالمصنع وتلبية احتياجاتهم، مؤكدًا أننا نسعى لتوفير كل سبل الراحة للعاملين بالمصانع، مشيدًا بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المصنع للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد يشيدان بمستوى الإنتاج وتطبيق الإجراءات الاحترازية بمصنع داك جنوب بورسعيد

وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد يشيدان بمستوى الإنتاج وتطبيق الإجراءات الاحترازية بمصنع داك جنوب بورسعيد