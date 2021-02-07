شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز الداخلة في الوادي الجديد يتفقد قافلة حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور نبيل حنفى رئيس مركز ومدينة الداخلة، اليوم الأحد، قرية الراشدة لمتابعة سير العمل بالقافلة الطبية المجانية التابعة لمبادرة حياة كريمة للكشف عن المرضى، والتى بدأت أعمالها اليوم ولمدة يومين. وقال، حنفي أن القافلة تضم تخصصات جراحة عامة، باطنة، جلدية، أطفال، نسا وتوليد، صدر، أسنان إلى جانب معمل تحليل الدم والمتوطنة وأشعة تلفزيونية وأشعة سينية وعيادة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة السكر والضغط، وتثقيف صحى ،وذلك تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد .

واضاف، انه تم تفقد مشروع الصوب الزراعية التابعة للوحدة المحلية لقرى الراشدة والتى تم توزيعها على شباب القرية، وكذلك الموقع المخصص للتخلص الآمن من مخلفات النخيل، وقاعة الإجتماعات بمقر الوحدة المحلية الجارى انشائها .