شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد الإقبال علي انتخابات المحامين بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزايد الإقبال علي انتخابات المحامين في شمال سيناء، حيث شهدت الانتخابات خلال الساعات الماضية إقبال كبير من المحامين للتصويت في الانتخابات التي تجري في مقر النقابة الفرعية بمدينة العريش، وسط إشراف قضائي كامل.

وتجري الانتخابات في مقر النقابة الفرعية للمحامين بشمال سيناء «نادي المحامين» في مدينة العريش ، في لجنة رئيسية واحدة بها 4 مراكز انتخابية وهي العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورمانة، حيث يبلغ عدد الأعضاء ممن لهم حق التصويت 458 عضوًا.

يذكر أنه يتنافس علي مقعد نقيب المحامين بشمال سيناء 3 مرشحين، بينما يتنافس علي مقاعد النقابة السبعة 20 مرشحًا، ويتنافس علي مقعد الشباب 3 مرشحين.