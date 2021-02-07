شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 164 عقارًا تسكنها 618 أسرة في «بني هلال».. ونقل الأهالي للأسمرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الأحد، أعمال الإزالة الجارية بمنطقة بني هلال العشوائية بجوار سور مجرى العيون، بشارع حسن الأنور بحي مصر القديمة والتي تضم ١٦٤ عقارًا بإجمالي ٦١٨ أسرة.

وأكد المحافظ أن الإزالة تتم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات ونقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم وفي إطار تطوير المنطقة الأثرية المحيطة بسور مجرى العيون.

وأكد «عبدالعال» أنه يتم تسكين الأسر المستحقة بمشروع الأسمرات في وحدات سكنية مؤثثة بالكامل ومزودة بجميع الخدمات اللازمة.

إزالة عقارات بمنطقة بني هلال العشوائية بجوار سور مجرى العيون

إزالة عقارات بمنطقة بني هلال العشوائية بجوار سور مجرى العيون

إزالة عقارات بمنطقة بني هلال العشوائية بجوار سور مجرى العيون

إزالة عقارات بمنطقة بني هلال العشوائية بجوار سور مجرى العيون