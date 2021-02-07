شكرا لقرائتكم خبر عن باقي 3 أيام لإغلاق التقديم.. وظائف خالية في مصلحة الضرائب العقارية (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية عن حاجتها للعديد من الوظائف الخالية لديها وعددها 98 وظيفة، علما بأن التقديم ينتهي يوم 10 فبراير 2021 وذلك وفقا للتفاصيل والشروط التالية:

- اسم الوظيفة: وظائف من المستوى الوظيفي «مدير عام»

- جهة العمل: مصلحة الضرائب العقارية

- نوع الوظيفة: إدارية عليا

- اسم الوزارة: وزارة المالية

- سنوات الخبرة

قضاء مدة بينية مقدارها عام في وظيفة من المستوى الوظيفي الأولى (أ) وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الادارى للدولة، وبالنسبة لغيرهم قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

- النوع المطلوب ذكر; أنثى

- تاريخ إنتهاء التقديم: 10/02/2021

- عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 98 موظف

- بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​تقدم الطلبات والمستندات وتسلم باليد للإدارة المركزية لشئون العاملين بمصلحة الضرائب العقارية الكائن مقرها «شارع منصور – أمام ضريح سعد زغلول- لاظوغلي» ومناطق الضرائب العقارية بالمحافظات

- المستندات المطلوبة

​1 – بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بالجهاز الادارى للدولة وبالنسبة لغيرهم شهادات خبرة تتضمن البيانات عاليه معتمدة ومختومة

2 – المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السابقة

3- مقترحاً وافياً لتطوير الوظيفة «نسخة ورقية» ( على أن يرفق نسخة من المقترح فقط على CD

على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من عدد ( 7 ) ملفات ( أصل + 6 صور ) مدون على كل ملف «اسم المتقدم / جهه العمل / الوظيفة المراد التقدم عليها / رقم التليفون» وأن يرفق بها

( عدد 7 صور شخصية ) حديثة مقاس 4×6 و( عدد 7 صور من بطاقة الرقم القومي )

وأن يرفقوا بالملف الأصل وسيتم الاطلاع على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة للسادة المتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

- تفاصيل الوظائف المطلوبة كما نشرت :