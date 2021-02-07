شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الصيني: إهداء مصر 300 ألف جرعة لقاح يعكس الصداقة بين السيسي وجين بينج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير الصين في القاهرة، لياو ليتشيانج، إن قرار الحكومة الصينية إهداء مصر 300 ألف جرعة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، يعكس الصداقة الشخصية بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج، والعلاقات الثنائية بين الشعبين الصيني والمصري، مشيرا إلى أن الحكومة الصينية قررت منح كمية من اللقاح الصيني إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ لحماية الموظفين والعاملين في الأمانة العامة، جاء ذلك في مؤتمر صحفي افتراضي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد استعداد الصين للتعاون مع الدول في تطوير وإنتاج اللقاحات، وأن يتم توفير اللقاحات بسعر معقول، على الرغم من الصعوبات التي توجه عملية الإنتاج بسبب عدد سكان الصين الكبير، ما يجعل الطلب محليا كبيرا.

ووصف التكاتف والتضامن بين مصر والصين بأنه يسجل صفحة مشرقة في تاريخ الصداقة بين البلدين، معربا عن ثقته في أن عمق هذه العلاقة بين مصر والصين سيستمر وسيؤتى ثماره بشكل إيجابى في المعركة ضد كورونا.