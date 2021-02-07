شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يفتتح عددًا من مراكز الخدمات في المنيا غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، غدًا الاثنين، بزيارة لمحافظة المنيا، يستقبله خلالها المحافظ اللواء أسامة القاضي، لافتتاح مراكز خدمة بعدد من مراكز المحافظة.

وقال المحافظ اللواء أسامة القاضي، إنه من المقرر أن الزيارة تشمل زيارة هيبر الشركة المصرية بالأخصاص، ثم شركة مطاحن مصر الوسطي بدماريس، وبعدها افتتاح مركز خدمة بقرية قلوصنا بمركز سمالوط، وكذا افتتاح مركز خدمه مطاي، وكذا مركز خدمة بني مزار.