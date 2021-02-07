شكرا لقرائتكم خبر عن لا تنخدعوا في التخفيضات الوهمية.. 11 نصيحة لشراء «جيد» خلال موسم الأوكازيون الشتوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ اليوم ولمدة شهر فعاليات موسم الأوكازيون الشتوي، إذ تتوقع الغرف التجارية أن يشهد الأوكازيون إقبالاً جماهيريًا، على أن تتراوح نسبة التخفيضات هذا العام بين 20 إلى 50% في كافة المحافظات.

وتستعرض «المصري اليوم» نصائح يجب اتباعها عند شراء المنتجات في الأوكازيون الشتوي، وفق الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، كالتالي:

1. عند شراء أي من المنتجات احرص على الحصول على فاتورة توثق بها عملية الشراء بضمان كافة حقوقك.

2. تجنب شراء السلع المجهولة والانسياق وراء الإعلانات المغرية.

3. ضرورة التأكد من مصدر وصلاحية المنتجات قبل الشراء.

4. الحرص على الشراء قدر الاحتياج فقط، وعد استغلال الأوكازيون لشراء أشياء لم يكن هناك حاجه لها.

5. وعلى التاجر أن يحرص على أن تكون الفاتورة شاملة جميع ما حصل عليه المشتري.

6. كما يجب أن يقوم التاجر بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح، كما يقوم بتوضيح الفرق بين سعره الحقيقي وبين التخفيضات المقررة.

7. تجنب تخزين السلع ليتم بيعها بعد فترة الأوكازيون الصيفي، ما يعرض التاجر للمسائلة.

8. تلتزم الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع، موضحًا بها السعر قبل وبعد التخفيض خلال فترة الأوكازيون.

9. توجد رقابة صارمة للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بالأوكازيون، فضلاً عن مواجهة العروض الوهمية وتحرير محاضر ضد المنافذ المروجة له.

10. على التاجر الراغب في الاشتراك بالأوكازيون الصيفي الحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية.

11. الحصول على فواتير بالسلع التي يجري شراؤها، بها نوع السلعة وتاريخ الشراء، حتى يمكن للمواطنين استبدالها أو استرجاعها خلال المهلة التي حددها قانون حماية المستهلك.