شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الحامول يتابع أعمال الرصف بطريق أبو سكين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، الأحد، أعمال الرصف بطريق أبو سكين، وإعادة تشغيل طبقة السن وفتح الفرمة وأخذ الجلسات تمهيدًا لوضع الطبقة الأسفلتية النهائية، وذلك ضمن خطة مديرية الطرق لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق لتيسير حركة المرور.

ووجه محافظ كفرالشيخ، إلى الإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، مؤكدًا على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

متابعة رصف

متابعة رصف

متابعة رصف