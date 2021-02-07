شكرا لقرائتكم خبر عن مياه القليوبية: دراسة الوضع الراهن والمستقبلي لقرى حياة كريمة بشبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن استفادة الشركة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بقرى الريف المصري، وجعلها متكاملة من كافة الجوانب الخدمية وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، وبما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية.

‎وأشار «مجاهد»، إلى قيام الشركة بدراسة الاحتياجات «وضع راهن – وضع مستقبلي»، للقري المستهدفة وترتيب الأولويات للأعمال المطلوبة بجانب تشكيل فريق عمل برئاسة الدكتور عبدالحليم مهدي المنسق العام للمبادرة، والمهندس ممدوح كمال الرئيس التنفيذي لمبادرة «حياة كريمة» ومدير فرع مدينة ومركز شبين القناطر وفريق من المهندسين للمتابعة الدورية لما يتم تنفيذه وعمل المعاينات على أرض الواقع، لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال، والعمل على حل المشاكل والعقبات التي تواجه تنفيذ أعمال التطوير.

‎وأفاد، أن الاحتياجات المطلوبة تتمثل في أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ومد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق المحرومة من الخدمة، رفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي وتنفيذ محطات إزالة حديد ومنجنيز في محطات آبار إرتوازية قائمة ووصلات منزلية.

‎جدير بالذكر أن محافظة القليوبية، حظيت باختيار مركز شبين القناطر، لبدء العمل على تنفيذ مشروع تطوير قري وعزب وتوابع المركز، والتي يبلغ عددها 36 قرية و148 عزبة وتابع ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير القرى المصرية، الذي يمثل المرحلة الجديدة من مبادرة حياة كريمة.