شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة للترتيب للانتخابات التشريعية والرئاسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق غدا الأثنين في القاهرة اجتماعات الفصائل الفلسطينية للترتيب لإجراء الانتخابات التشريعية التي دعا إليها الرئيس الفلسطينى محمود عباس في 22 مايو، والرئاسية في 31 يوليو القادمين.

وبدء توافد الفصائل على القاهرة منذ أمس حيث وصلت وفود فتح وحماس والجبهة الشعبية.

ستجرى الفصائل المشاركة في الاجتماعات -المقرر عقدها على مدار يومين- لقاءات جماعية برعاية مصرية وأخرى ثنائية لبحث الملف الأمنى والحريات العامة، والقوائم وآليات الانتخاب ومحكمة الانتخابات ودور القضاء، وضمانات احترام النتيجة من قبل جميع الأطراف والمجتمع الدولى، إضافة إلى إجراء الانتخابات في القدس، التي لم تتم تسويتها مع الإسرائيليين بعد.

وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن من الأهداف الأساسية للحوار ضمان انتخابات عامة(تشريعي ورئاسية ومجلس وطني) نزيهة وتوفير المناخات اللازمة لنجاحها وتحييد أي جهة قد تعطل مسار الانتخابات أو مصادرة خيارات شعبنا الديمقراطية.

فيما قال مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب أن وفد حركة الجهاد الاسلامى الذي وصل القاهرة أمس يترأسه مسؤول الدائرة السياسية في الحركة الدكتور محمد الهندي، مؤكدا أن الحوار الفلسطينى في القاهرة يعتبر فرصة للنقاش والبحث مختلف القضايا التي تهم الساحة الفلسطينية وفي مقدمتها البرنامج السياسي وبناء رؤية وطنية مجمع عليها بين كل الفصائل لمواجهة التحديات الراهنة.

وبين أن الحركة لديها رؤية ستعرضها في هذا الحوار، ترتكز بالأساس على أن الانتخابات جزء من جملة توافقات وطنية يجب العمل على تطبيقها بشكل جاد وهناك عوامل وأسس يجب ان تكون حاضرة أهمها التوافق على برنامج سياسى، للخروج من المأزق الحالي وتحقيق وحدة فلسطينية كاملة .

وكانت آخر انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني جرت قبل 15 عاماً، وتوقفت جرّاء الانقسام بين حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.