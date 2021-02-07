شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بني سويف: إزالة مجمع كافيهات على أرض زراعية.. وفض سويقات عشوائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء وليد البيلي، رئيس مركز ومدينة بنى سويف، إزالة حالة تعد لبناء مجمع كافيهات على أرض زراعية بالطريق الدائري بزمام قرية الكوم الأحمر التابعة لمجلس قروي شريف باشا ومصادرة مواد ومعدات البناء، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حفاظًا على الرقعة الزراعية ونفاذا للقانون، بناء على تعليمات الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، بينما تقوم الوحدة والمراكز التكنولوجية بتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء.

وقال رئيس المدينة إنه تم فض بعض السويقات العشوائية بالمدينة والقرى التابعة، وتحرير عدة محاضر لعدد من المواطنين الغير ملتزمين بارتداء الكمامات الواقية مع تطبيق الغرامة الفورية حفاظًا على صحة وسلامة عامة المواطنين، وذلك خلال الحملات التي تنظمها رئاسة الوحدة المحلية لما لها من ضبطية قضائية على المقاهي والمحال التجارية ووسائل النقل العام ومواقف السيارات ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وأضاف أن المحافظ الدكتور محمد غنيم وجه بمتابعة تطوير الميادين ورفع كفاءة شوارع المدينة حيث تم الدفع بمعدات الحركة الميكانيكية من لوادر وسيارات نصف نقل وجليدرات للقضاء على تراكمات القمامة وتطهير الشوارع من المخلفات، كما قامت الفرق المجمعة من عمال مشروع النظافة بقطع الأتربة من منطقة مساكن الشرطة العسكرية ومساكن 12 وجسر إسلام وطريق السادات وشارع حمدي زكي وميدان المديرية، ورفع القمامة من محيط المصالح الحكومية والمناطق الحيوية والمدارس والجامعات والمستشفيات والأحياء الشعبية مشيرا إلى ان المجالس القروية قامت برفع المخلفات وصيانة الكهرباء وتطوير المداخل والإزالة في المهد، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية باروط بإعادة زرع عامود كهرباء بقرية إهوة حفاظاً على سلامة المواطنين، كما قامت الوحدة المحلية لقرية شريف باشا بنظافة ورفع المخلفات من طريق الفيوم ومنطقة الكمين حتى محطة الكهرباء.