شكرا لقرائتكم خبر عن كيف رد عبد الناصر على فليسوف فرنسي بشأن الزيادة السكانية: التعليم وزيادة الإنتاج أفضل من توصيل التليفزيون للريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشار الرئيس السيسى، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامى عمرو أديب، مساء أمس، أن قضية الزيادة السكانية منذ أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وتعقيبا على حديث الرئيس في ملف الزيادة السكانية، يقول الدكتور عمرو حسن المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، ان أول مواجهة حقيقية من الدولة المصرية للمشكلة السكانية بدأت عام ١٩٦٥ في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة، الزعيم الراجل جمال عبدالناصر، رأى أن الزيادة السكانية بأبعادها المختلفة صارت مشكلة تبحث عن حل وبدأ في وضع خطوات للحل منذ ذلك الوقت، وتتابعت السنوات والدراسات والاستراتيجيات ولكن لازال الحل الذي طرحة وقتها هو من أهم مفاتيح الوصول للتوازن المطلوب في قضية مصر المعاصرة.

وتابع: في يوم 9 مارس 1967 كان «جمال عبدالناصر» يستقبل زائرين هما الفيلسوف الفرنسي الشهير «جان بول سارتر» ومعه الكاتبة الفرنسية الكبيرة «سيمون دي بوفوار»، وسألت «سيمون دي بوفوار» أسئلة كثيرة لكن ما يهمنا هنا هو سؤالها عن مشكلة زيادة عدد السكان، وتدخل «سارتر» في المناقشة ليقول انه لابد من أن يوجد حل على مستوى الدولة لهذه المشكلة.

وكان عبدالناصر يرى أن الحل الحقيقي في زيادة الإنتاج عن طريق استصلاح الأراضى والتصنيع، بالإضافة إلى التعليم الذي كان يراه هو أهم عنصر فالمتعلم ينظم حياته على أساس موارده وأما غير المتعلم فيترك المسائل للمصادفات «.

وقاطعه «سارتر» قائلا: «إن واحدا من المحافظين قال لي أن المشكلة مشكلة كهرباء، فعندما يتم استكمال مشروعكم لكهربة الريف يدخل التليفزيون على أوسع نطاق، وسيكون من أثر هذا أن الناس سيجدون شيئا أخر يسليهم غير ممارسة إنجاب الأطفال» .ومضى «جمال عبدالناصر» يستكمل حديثه ضاحكا وقائلا لـ «سارتر»: «لكن المشكلة انه حتى إذا عممنا التليفزيون فان برامجه تنتهي في الساعة الحادية عشرة والنصف وبعدها فان الليل طويل، ولا يزال تقديري أن التعليم وزيادة الإنتاج تقدم أحسن وسائل للحل، على سبيل المثال كان عندي عشر أخوات، واحد أصدقائي وهو الماريشال»عامر«كان عنده 13 أخا – ولكنني الآن عندي خمس أولاد، وأتصور أن أيا من أبنائي سوف يجد من الصعب عليه أن يكون عنده أكثر من اثنين أو ثلاثة» .

وقد كان عدد سكان مصر أثناء لقاء عبدالناصر وسارتر ٣٠ مليون نسمة تقريبا، وبعد مرور ٥٤ عاما زاد عدد سكان مصر اكثر من ٧١ مليون نسمة حتى تخطينا ال ١٠١ مليون نسمة وما زالت مشكلتنا السكانية قائمة.