شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء محمد رشاد: الأمن القومي العربي لابد أن يُعاد النظر فيه مرة أخرى (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد رشاد، وكيل المخابرات العامة الأسبق، إن أجهزة المخابرات دورها الحصول على المعلومات وتقديرها للموقف، ومقاومة التجسس.

وأضاف «رشاد»، خلال لقاء مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامح «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن الأمن القومي العربي بدأ يتعرض للتهديد من النظام الإقليمي، وهناك تدخلات واقتحام إقليمي للنظام العربي، مشيرًا إلى أن كل أجهزة المعلومات للدول العربية عليها إعادة تنظيم أوضاعها للمساهمة في تحقيق الأمن القومي العربي الذي أصبح في حالة يرثى لها.

وتابع «رشاد»، أن الأمن القومي العربي لابد أن يُعاد النظر فيه مرة أخرى، خاصة في ظل وجود بعض النوايا العدوانية من الخارج، فضلًا عن بعض التغيرات التي حدثت فيه والتي ممكن أن تضع الأمن العربي في موقف حرج، والذي عانى كثيرًا من التفكك في المرحلة السابقة.

واختتم حديثه، أن مصر دائمًا ما كان دورها إيجابي في المنطقة، خاصة وأنها صاحبة أقدم جهاز مخابرات في المنطقة، و«انتصار 73» أكبر شاهد على ذلك، حيث نجحت أجهزة المخابرات في أن تضع قاعدة معلومات ساهمت كثيرًا ووضعت خطة رائدة، حققت منها مكاسب كبيرة جدًا ومعجزة في هذا المجال.