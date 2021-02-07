شكرا لقرائتكم خبر عن إخصائي علم النفس: 89% نسبة تعنيف الزوجة من زوجها.. والإحصائيات تزيد بشكل مبالغ فيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت راندا الطحان، أخصائية علم النفس والاجتماع، الأحد، إنه ليس من حق أي طرف الاعتداء على الآخر بالضرب أو بأي طريقة أخرى، سواء من الرجل تجاه المرأة أو العكس، لأن الاعتداء يهين ويقلل من كرامة الشخص ويفقد الاحترام، إلى جانب أنه ينم عن حالة من عدم الاتزان النفسي، واصفة هؤلاء الشخصيات بأنهم غير أسوياء.

وأوضحت راندا الطحان، خلال لقائها ببرنامج «صباح الورد» المشاع على فضائية TeN، أن ممارسة العنف ضد المرأة أصبحت من أكبر الظواهر التي نواجهها، ووصل عدد المعنفين من المرأة إلى 8 ملايين سيدة كل سنة، معقبة: «دي نسبة كبيرة جدا».

ونوهت بأن نسبة تعنيف الزوجة من زوجها 89%، وهي آخر إحصائيات المجلس القومي للمرأة، وتابعت: «بتزيد مش بتقل كل سنة، وبشكل مبالغ فيه».

وأضافت أنه لابد من إصدار قانون يحمي المرأة من ممارسة العنف ضدها، لافتة إلى أن هناك بعض الأزواج يرون ضرب الزوجة من وجهة نظرهم تعديلا لسلوكها، وليس على أنه عنف يمارس ضدها.