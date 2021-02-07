لعدم مساعدته في زراعة الأرض.. مزارع يقتل شريكه وزوجته تخفي الجثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص وضبط مرتكبي الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة نجع حمادي بمديرية أمن قنا من (سائق - مقيم بدائرة المركز) بخروج (نجل أحد أقاربه - مقيم بذات الناحية) من مسكنه ولم يعد، وتلقيه رسالة نصية على هاتفه المحمول من مجهول تتضمن اختطاف المذكور والمطالبة بدفع مبلغ مالي قدره (نصف مليون جنيه) نظير إطلاق سراحه.

وفي وقت لاحق تبلغ من (مزارع - مقيم بذات الناحية) بمشاهدته نجل أحد أقارب المتغيب وبرفقته (زوجته - ربة منزل) أثناء حملهما جوال وإلقائه بمنطقة المقابر بذات الناحية، وبالإنتقال والفحص عُثر على الجوال وبداخله جثة المتغيب.

تم استهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا وقرر المتهم الأول بأنه والمجني عليه يمتلكان قطعة أرض بالمشاركة بدائرة المركز وتقابلهما مصادفة بالزراعات بذات الناحية فحدثت بينهما مشادة كلامية لعدم مساعدة المجني عليه له في زراعة الأرض تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه بفأس على رأسه فأودي بحياته وترك جثته بذات المكان وتوجه لمسكنه وعاد مرة أخرى هو وزوجته لنقله وإخفاء جثته ووضعه داخل جوال وقاما بنقله باستخدام مركبة توك توك إلى منطقة المقابر (محل الضبط) وأضاف بإرساله رسالة على هاتف المبلغ على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.