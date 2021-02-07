رئيس النواب يطالب بحذف الكلمات الأجنبية من المضبطة

محمد اسماعيل - القاهرة - طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بعدم استخدام المصطلحات الأجنبية أثناء الجلسة العامة تحت قبة البرلمان.

وحذف رئيس البرلمان كلمة لإحدى النائبات "سنترز"، مؤكدا أنها كلمة معروفة باللغة العربية وتعني "مراكز"، مشددا على الأعضاء ضرورة الالتزام باللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأشار إلى أن وزير الاتصالات كان قادرا على عرض بيانه باللغة الإنجليزية، ولكنه لم يفعل ونحن نشكره علي ذلك.

ووجه حنفي جبالي، الشكر لنواب البرلمان، بشأن حرصهم على عرض كافة القضايا أمام الوزراء.

واختص رئيس البرلمان، بالشكر للمعارضة، قائلا: أشكر المعارضة الوطنية على تعقيبهم على بيانات الوزراء.​