"الزراعة" تكشف عن أنشطة "الإقليمي للأغذية والأعلاف" خلال يناير الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حصاد أنشطة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر يناير الماضي.

وقال الدكتور أشرف هاشم، مدير المركز، إنه تم قبول طلبات تسجيل 599 مستحضر إضافات أعلاف وتركيبة أعلاف؛ لفحصها فنيًّا؛ تمهيدًا لإصدار استمارات تسجيلها، فضلًا عن الانتهاء من إجراءات تسجيل عدد 477 مستحضر إضافات أعلاف وتركيبة أعلاف وإصدار استمارات تسجيلها.

وأوضح مدير المركز أنه تم قبول طلبات تسجيل 362 مخصبًا زراعيًّا؛ لفحصها فنيًّا تمهيدًا لإصدار استمارات تسجيلها، وكذلك الانتهاء من إجراءات تسجيل عدد 181 مخصبًا زراعيًّا وإصدار استمارات تسجيلها، وتحليل عدد 1201عينة تخص باحثين من الجامعات والمعاهد البحثية المختلفة، وكذلك لأفراد عاديين.

وأضاف هاشم أنه تم خلال يناير الماضي تحليل عدد 727 عينة علف دواجن، وعدد 175 عينة علف حيوان تخص مصانع الأعلاف، وإصدار نتائج لها، واستقبال وفحص عدد 480 شحنة مخصب زراعي مستورد، فضلًا عن فحص عدد 512 شحنة مستوردة تشمل إضافات الأعلاف وخاماتها وسحب عينات لعدد 9 شحنات أعلاف وإضافاتها وخاماتها مصدرة إلى الخارج، وإصدار تقارير فنية لصلاحيتها للتصدير، كما تم عمل التحاليل اللازمة لعدد 78 تجربة تشغيل بعدد (226) عينة؛ لإصدار التراخيص اللازمة لمصانع التشغيل.