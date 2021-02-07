شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة قوية بين نقيب حالي عضو مجلس شيوخ وعضو سابق للمحامين بالنقابة العامة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت انتخابات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة بنى سويف، والتى تشهد منافسة قوية على مقعد نقيب المحامين بين نبيل حميدة النقيب الحالى وعضو مجلس الشيوخ وطارق عبدالعظيم عضو سابق بالنقابة العامة، و31 مرشحا على مستوى المحاكم الجزئية لاختيار ثمانية محامين و7 محامين على مقعد الشباب لاختيار مرشح واحد فقط، كما تجرى الانتخابات ايضا على الموافقة على الميزانية للعام الماضى أو عدم الموافقة من جانب الجمعية العمومية لمحامين بنى سويف

وقال المستشار صلاح عبدالرؤوف، رئيس اللجنة العامة لانتخابات نقابة المحامين، ان جملة عدد من له حق التصويت ما يزيد على 5500 محام وانه لاكتمال العملية الانتخابية لابد من حضور 1700 محام مؤكدا ان هناك 4 صناديق للاقتراع السرى امام المحامين الصندوق الاول ورقة تعطى للمحامى لانتخاب نقيب للمحامين، والصندوق الثانى لانتخاب اعضاء النقابة والصندوق الثالث لمقعد الشباب والصندوق الرابع للموافقة على الميزانية أو عدم الموافقة، واشار رئيس اللجنة العامة ان هناك التزام كامل بالاجراءات الاحترازية، داخل كل لجنة فرعية فلن يدلى محامى بصوته بدون كمامة وبدون وجود تباعد اجتماعى .

ويتنافس على مقعد النقيب كلًا من: نبيل حميدة، نقيب محامين بني سويف الحالي عضو مجلس الشيوخ، وطارق عبدالعظيم، عضو مجلس النقابة العامة عن محكمة بني سويف الابتدائية.ويتنافس على مقاعد العضوية الثمانية مرشحًا، هم: محمد جاد الله ومحمد كمال وفرج إبراهيم عيد، يتنافسون على مقعد محكمة الواسطى الجزئية، و«عبدالمنعم عبدالوارث واحمد صفوت الشريف واحمد العيسوي ومحمد على سلومة» يتنافسون على مقعد محكمة ناصر الجزئية،وعلى مقعد محكمة بندر بني سويف، يتنافس كلًا من: عرابي فاروق وجمال ربيع وواحمد الدهشوري وخالد فاروق، ويتنافس «احمد شعبان الجميل وعمرو بدر وخالد كمال طه» على مقعد محكمة مركز بني سويف الجزئية.

ويتنافس على مقعد محكمة مركز إهناسيا الجزيئة، كلًا من: ابراهيم شراقي وأنور عبدالفتاح وبهجت عزت ومحمد هريدي، فيما يتنافس «مختار مبروك ومحمد مظهر» على مقعد محكمة مركز سمسطا الجزئية.وعلى مقعد محكمة مركز بـبـا الجزيئة،يتنافس كلًا من: مصطفى عمر عكاشة ومحمد فاروق جابر وحسن الصفطاوي وبطة بكري إلياس، فيما يتنافس «عبدالقادر القسي وعلاء ابوحوام ومحمد فتحي وابراهيم البهدالي ومحمد طاهر ومحمد القرشي» على مقعد محكمة مركز الفشن الجزئية.

وتشهد الإنتخابات منافسة شرسة على مقعد الشباب، بين 7 مرشحين، هم: حسام الشافعي واحمد المصري واحمد حسني قمر وسعد خلف وايمن عبدالرازق وعمر السيناوي ومحمد الجمال.وحّددت النقابة أماكن اللجان الإنتخابية، بعد تجميعها داخل مقر نادي المحامين بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، بتخصيص الدور الثاني لمحكمتي بندر ومركز بني سويف بني سويف، والدور الثالث لمحاكم «اهناسيا وناصر والواسطى» وتخصيص الحديقة لمحاكم «ببا وسمسطا والفشن» .