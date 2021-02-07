شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يضبط سيارة تسير عكس الاتجاه: جريمة في حق الوطن والمواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استوقف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، سيارة تسير عكس الاتجاه بطريق الزنكلون الزقازيق، وذلك خلال عودته من متابعة فاعليات اليوم الثاني، للحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع، بمقر الوحدة البيطرية بقرية الزنكلون التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق.

وأعطى المحافظ، تعليماته لرجال المرور، بسحب رخصة قيادة السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة، مؤكداً أن السير عكس الاتجاه جريمة في حق الوطن والمواطن، يترتب عليه وقوع حوادث، ويتسبب في إزهاق أرواح الأبرياء.

ووجه محافظ الشرقية، مدير إدارة المرور، بتكثيف التواجد المروري بمختلف شوارع وميادين المحافظة، لإعادة الإنضباط للشارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال أصحاب السيارات والسائقين غير الملتزمين، مطالباً أصحاب السيارات بضرورة الإلتزام بقواعد المرور.