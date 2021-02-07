شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعلن طرح 15 مليون عملة معدنية تحمل شعار "فرق مصر الطبية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تم تداوله من إنفوجرافًا يستغل اللوجو الخاص بالمركز الإعلامى لمجلس الوزراء ينفى طرح عملات معدنية تحمل شعار "الفرق الطبية".

ونفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًا أنه لا صحة لإصدار المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنفوجراف ينفى طرح عملات معدنية تحمل شعار "الفرق الطبية"، وأن الإنفوجراف المتداول مزيف، وغير تابع للمركز نهائيًا، وأن أى إنفوجراف يصدره المركز الإعلامى يتم نشره على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عبر الرابط التالى "https://www.facebook.com/EgyptianCabinet"، مُشيرًا إلى أنه تم بالفعل طرح 15 مليون قطعة عملة معدنية "الفكة" من قبل "مصلحة الخزانة العامة وسك العملة" تحمل شعار "فرق مصر الطبية"، تقديرًا لدورهم البطولى فى إنقاذ حياة آلاف المواطنين، مُحذرًا من استغلال اسم المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أو صفته الرسمية فى نشر أى أخبار أو معلومات، مُشددًا على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجى ذلك الإنفوجراف المزيف.