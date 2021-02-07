شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع وشبورة كثيفة على الطرق صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد استقرارا فى الأحوال الجوية علي كافة الأنحاء من اليوم وحتى نهاية الأسبوع الجارى.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن سمة هذا الاستقرار هو الشبورة المائية علي شمال البلاد تكون كثيفة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

ويشهد اليوم الأحد، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.