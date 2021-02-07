شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الصينى: توفير 300 ألف جرعة لقاح لمصر انعكاس للصداقة بين رئيسى البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج حول تقديم بلاده للقاحات الصينية، إنه منذ اندلاع فيروس كورونا، تلتزم الصين ومصر بالتضامن والتعاون بينهما، وحرصا على الصداقة التقليدية والشراكة الاستراتيجية الشاملة والمساعدة المتبادلة بين البلدين في مواجهة فيروس، وتطبيقا لتعهد الرئيس الصينى بتوفير اللقاحات، قررت الحكومة الصينية توفير 300 ألف جرعة تكفي لـ150 ألف شخص من اللقاح الصينى المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف في مؤتمر صحفى عقد صباح اليوم، أن هذه الدفعة من أجل دعم جهود الحكومة المصرية لضمان سلامة الشعب، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعميق الصداقة التقليدية بين مصر والصين وتعزيز التعاون الثنائي في مواجهة الجائحة، فضلا عن أنها تعتبر ممارسة حيه لترجمة مفهوم مجتمع المصير المشترك الصحي للبشرية على أرض الواقع.

وقال إن هذه الدفعة يعكس الصداقة الشخصية بين زعماء البلدين وعمق العلاقات المصرية الصينية ومشاعر المودة للشعب الصينى تجاه الشعب المصرى والشعوب الإفريقية بوجه عام، موضحا أن الصين ستقدم كذلك دفعة من اللقاحات للأمانة العامة لجامعة الدول العربية.