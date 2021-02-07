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ضبط 27 جهاز تجسس مع راكب قادم من اليونان بمطار القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي ، من ضبط محاولة تهريب أجهزة تنصت وتجسس، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه فور وصوله من اليونان، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الاجراءات القانونية معه . 

 

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من اتينا، اشتبه صابر عبدالحميد نائب مدير الجمارك في راكب مصرى الجنسية، وقرر تشكيل لجنة من تامر رمزى رئيس الوردية ، واحمد سيد وهانى محمود مأموري الحركة ، قاموا بتفتيشه وحقائبه ، وتبين وجود 27 جهاز تجسس وتنصت مزودة بكاميرة وميكروفون اشكال مختلفة ، ممنوع دخولها البلاد .

 

قرر عبدالعال نعمان مدير ادارة الجمارك ، اتخاذ الاجراءات القانونية مع الراكب ، وتحريز المضبوطات واحالته للجهات والنيابة المختصة ، بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك ، تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.

 

جهاز تجسس (1)
 

جهاز تجسس (2)
 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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