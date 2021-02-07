شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» تعلن دخول برج إشارات أبو حماد الخدمة (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السكة الحديد، عن دخول برج أبوحماد، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنها- بورسعيد، بطول ٢١٤ كم، والجاري تنفيذه حاليًا، بمعرفة شركة سيمنز العالمية، بنظام الكتروني، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان، والحاصل على شهادة SIL4.

وقالت الهيئة في بيان لها، الأحد، إن البرج يتحكم برج أبوحماد في عدد ٢٧ سيمافور ضوئي، وعدد ٣ مزلقانات تعمل أوتوماتيكيا، وعدد ٢٠ موتور تحويلة

وأضافت الهيئة، يهدف تحديث نظم إشارات السكك الحديدية إلى استبدال النظام الحالي (الكهربائي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

ويتضمن تحديث نظم الإشارات والاتصالات، متابعة القطارات لحظة بلحظة وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية، للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، والنظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور، في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.