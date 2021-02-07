شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: تسجيل 477 مستحضرًا لإضافات الأعلاف و181 مخصبًا زراعيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حصاد انشطة المركز الاقليمي للأغذية والاعلاف، التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر يناير الماضي والمتعلقة بفحص والأعلاف وإضافاتها بالإضافة إلى فحص المخصبات الزراعية الواردة من الخارج.

وقال الدكتور أشرف هاشم، مدير المركز، إنه تم قبول طلبات تسجيل 599 مستحضر إضافات أعلاف وتركيبة أعلاف لفحصها فنياً تمهيدًا لإصدار استمارات تسجيلها، فضلا عن الإنتهاء من إجراءات تسجيل 477 مستحضر إضافات أعلاف وتركيبة أعلاف وإصدار استمارات تسجيلهم.

وأضاف «هاشم»، في تصريحات صحفية، الأحد، انه تم قبول طلبات تسجيل 362 مخصب زراعي لفحصها فنيًا تمهيدًا لإصدار استمارات تسجيلها، كذلك الإنتهاء من إجراءات تسجيل 181 مخصب زراعي وإصدار استمارات تسجيلهم وتحليل 1201عينة تخص باحثين من الجامعات والمعاهد البحثية المختلفة وكذلك لإفراد عاديين.

وأوضح مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف انه تم خلال يناير الماضي، تحليل 727 عينة علف دواجن و175 عينة علف حيوان تخص مصانع الأعلاف وإصدار نتائج لهما واستقبال وفحص 480 شحنة مخصب زراعي مستورد واستقبال.

وأشار «هاشم»، إلى إنه تم فحص 512 شحنة مستوردة تشمل إضافات الأعلاف وخاماتها وسحب عينات لعدد 9 شحنات أعلاف وإضافاتها وخاماتها مصدرة للخارج وإصدار تقارير فنية لصلاحيتها للتصدير، كما تم عمل التحاليل اللازمة لـ78 تجربة تشغيل بعدد 226 عينة، وذلك لإصدار التراخيص اللازمة لمصانع التشغيل.

المعمل المركزي الإقليمي للأغذية والأعلاف

المعمل المركزي الإقليمي للأغذية والأعلاف

المعمل المركزي الإقليمي للأغذية والأعلاف

المعمل المركزي الإقليمي للأغذية والأعلاف

المعمل المركزي الإقليمي للأغذية والأعلاف