شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتابع فاعليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فاعليات اليوم الثاني للحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمي القلاعية، وحمي الوادي المتصدع، وذلك بمقر الوحدة البيطرية، بقرية الزنكلون، التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بحضور اللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري.

وأكد المحافظ، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة انتاجيتها لتلبية إحتياجات السوق المحلي، مشيراً إلى ضرورة تعاون كافة الجهات المعنية حتى تحقق الحملة أهدافها المرجوة، بما يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين.

وشدد محافظ الشرقية، على ضرورة حث وتوعية الفلاحين ومربي الماشية بأهمية التحصين، للقضاء على مرضى الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، مؤكداً على ضرورة الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة الأمراض والأوبئة، وذلك أثناء مرور لجان التحصين والفرق الطبية بمقار اللجان أو منازل المربين.

ومن جانبه أوضح الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية استعدت لتنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع لعام 2021 من خلال 180 لجنة تحصين بقرى المحافظة، مقسمة إلى 3 لجان من المديرية، و34 لجنة من أقسام الوقاية بالإدارات، و143 لجنة من الوحدات البيطرية، بالإضافة إلى جاهزية الكوادر الطبية والفنية والأدوات والآلات المشاركة في تنفيذ الحملة.

وأضاف أن الحملة تستهدف تحصين 283 ألف رأس ماشية و205 ألف رأس أغنام وماعز، لرفع مناعتها ضد الأمراض المختلفة، لافتاً إلى أن لجان التحصين ستقوم بمباشرة عملها في مقار اللجان أو الإنتقال إلى منازل المواطنين والمربين، للتحصين والحفاظ على الثروة الحيوانية.