شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن مناطق الجيزة بفيصل والهرم لحدوث كسر مفاجئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق هضبة الأهرام وإسكان الشباب والرماية وضعف المياه بمنطقة فيصل والهرم، وذلك نظراً لحدوث كسر مفاجئ بمحبس ١٠٠٠مم بالخط القادم من ٦ اكتوبر والمغذى لهضبة الاهرام.

وأوضحت الشركة أنه جارى تفريغ الخط من المياه لبدء أعمال تغيير المحبس، وانهاء الاصلاح في أسرع وقت ممكن.

وتوفر الشركة سيارات مياه نقية للأماكن المتأثرة، ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي