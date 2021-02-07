شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عامر: ندعم تحويل المخلفات لطاقة للقضاء على مشكلتهاوعودة المظهر الحضاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزى، بالتوجه لتحويل المخلفات لطاقة، والذي يعد مشروعا قوميا مهما للدول لابد من العمل على إنجاحه لمواجهة مشكلة المخلفات التي تؤثر على الصحة والبيئة والمظهر الحضاري للدولة.

كما أشاد بجهود وزيرة البيئة في الدفع بهذا الملف والخطوات المحققة فيه حتى الآن، معربا عن أمله في الخروج بنموذج مشرف لمشروع بيئي استثماري حضاري للدولة المصرية.