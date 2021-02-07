شكرا لقرائتكم خبر عن «الأقصر الأزهرية» تجتمع برواد التحول الرقمي لتسجيل الاستمارة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت منطقة الأقصر الأزهرية اجتماعاً برواد التحول الرقمي بمعاهد المنطقة وذلك صباح اليوم الأحد الموافق 7 فبراير 2021 لتوضيح قواعد تسجيل الاستمارة الإلكترونية على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية في الفترة من 3 إلى 24 فبراير وبرعاية وإشراف الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة .

حيث ناقش أحمد عبادي أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب ومحمد بكري مدير إدارة الامتحانات ومحمد شعبان مدير إدارة المعلومات مع الرواد مراحل التقدم للاستمارة الإلكترونية بدءًا من طباعة كشوف كلمات المرور لجميع الطلاب وتجميع كشوف معاهد كل إدارة تعليمية على حده ويتسلم مسؤول وحدة المعلومات بكل إدارة ظرف مغلق يشمل كشوف جميع المعاهد التابعة لإدارته ليقوم بتوزيعها على رواد التحول الرقمي بالمعاهد التابعة لذات الإدارة .

وأوضح، أن مسؤول التحول الرقمي بالمعهد، يتولى مهمة التواصل مع الطلاب وإعطائهم ( اسم مستخدم، وكلمة مرور ورابط الاستمارة الخاصة به وإعلامه بكيفية الدخول على الاستمارة الإلكترونية على شبكة الانترنت لتسجيل ومراجعة بياناته وحفظها وكيفية طباعة الاستمارة بعد التأكد من أن بيانات الطالب صحيحة على برنامج شؤون الطلاب وتوقيع الطالب على استلام ( اسم مستخدم وكلمة مرور ) خاصة به وتسليم الكشوف المسؤول شؤون الطلاب بالمعهد للاحتفاظ بها والرجوع لها عند اللزوم.

اما مرحلة تسجيل الطالب للاستمارة الالكترونية، يقوم الطالب بالدخول على الرابط على بوابة الأزهر الالكترونية ومراجعة وتحديث بياناته على الاستمارة الإلكترونية بدقة وحفظ البيانات مع رفع صورة ضوئية إلكترونية 4×6 ذات خلفية بيضاء مكتوبا عليها اسم الطالب مطابقا لشهادة الميلاد أسفل الصورة بالكمبيوتر اثناء طباعة الصورة في استديو التصوير، ثم طباعة الاستمارة وعلى الطالب التوجه بالاستمارة المطبوعة بعد مراجعتها والتأكد من صحتها إلى مسؤول شؤون الطلاب بالمعهد لمراجعتها ومطابقتها بالاستمارة الورقية والتوقيع عليها بصحة البيانات .