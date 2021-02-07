شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على انتخابات المحامين بالنقابة الفرعية للمحامين بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد انتخابات المحامين بالنقابة الفرعية للمحامين بشمال سيناء إقبالا كبيرا من المحامين، حيث عقدت الانتخابات في مقر النقابة الفرعية بالعريش، وذلك ضمن انتخابات المرحلة الأولى للنقابات الفرعية للمحامين والتي تجري بعدد من محافظات الجمهورية.

وأكد ممدوح العيادي، نقيب المحامين، أن الانتخابات تجري في مقر النقابة الفرعية بمدينة العريش، وسط إشراف قضائي كامل، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد، وتطهير مبنى النقابة قبل إجراء الانتخابات.

ويتنافس على مقعد نقيب المحامين بشمال سيناء كل من ممدوح العيادي، النقيب الحالي، أسامة حجاب، ومحمد العكاوي، بينما يتنافس على مقعد الشباب كل من أشرف فاروز حسين وطاهر محمد محمود ومحمد جمال عطوة، بجانب 20 مرشحًا آخرين يتنافسون على 7 مقاعد لمنصب الأعضاء وهم إبراهيم محمد إبراهيم مصطفى، أحمد جمعة عبدالرحمن، أحمد سالم سليمان، أحمد فايد مسلم، أحمد محمد البيومي، أيمن محمد المتولي، تامر عبدالفتاح، حسني محمد حسين، حمدي سالم خيرى، سالم سالمان فرحان، سعيد محمد سعيد، سليمان إبراهيم على، سميرة هجرس منصور، شربات محمد راغب، صابر صلاح الدين عبدالسلام، عصام الدين محمد خليل، محمد أحمد أحمد، محمد عبدالرحمن حمدان، محمد محمود علاء، محمود عبدالمعطى رمضان.

وتجري الانتخابات في مقر النقابة الفرعية للمحامين بشمال سيناء «نادي المحامين» في مدينة العريش، في لجنة رئيسية واحدة بها ثلاثة مراكز انتخابية وهي العريش وبئر العبدوالشيخ زويد ورمانة، حيث يبلغ عدد الأعضاء ممن لهم حق التصويت 458 عضوًا.