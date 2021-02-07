شكرا لقرائتكم خبر عن إحلال وتجديد ورفع طاقة شبكة كهرباء كفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ،تنفيذ أعمال إحلال ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين الخدمة للمشتركين بمدن وقرى المحافظة، باستثمارات 4 ملايين و 419 الف جنيه،بتوجيهات اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفرالشيخ،و بالتعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، وذلك يأتي في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة، واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية، طبقا لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار، لمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية، والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

قال اللواء جمال نورالدين، ان اعمال الاحلال والتجديد شملت احلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بقرية بقلولة وتل الكوم ب 55عامود بمركز ومدينة الرياض بتكلفة استثمارية 159 الف جنيه، وتم إحلال وتجديد «5» محولات بقرى "المنشية الجديدة1، والعقارية، والفقى،و شالما 2، والمعهد شالما المدينة", ب131عامود و 5'1 كم موصلات، وإحلال وتجديد محول السعيد عبدالغنى ب66عامود و 330'1كم موصلات و40كم كابلات منخفض،ز إحلال وتجديد قرية دمرو 14 ب 67عامود بقرى مركز ومدينة سيدى سالم باجمالى تكلفة 770الف جنيه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ،تم إحلال وتجديد لمحول قطب ابراهيم، الخادمية ب13 عامود، و احلال وتجديد 8 محولات " مازن، الجداوى ، الشيماء بإدريجة، عبدالحليم بنصره، ابوعيطه، فتحى الشامى، السعيد موسى، المعهد الدينى " ب 157 عامود وكيلو موصلات، وإحلال وتجديد 19قرية ب 277عامود ليبلغ إجمالى التكلفة مليون و 359 الف جنيه.

واضاف نور الدين، تم تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة الكهربائية، واستقرار التيار الكهربائي، وتحسين الخدمات للمواطنين، تضمنت إحلال وتجديد قرية منشأة الشاذلى ب 45 عامود و4كم موصلات و 95م موصل منخفض، وإحلال وتجديد قرية الجانبية ب 26عامود، وإحلال وتجديد 8 محولات " المعهد الدينى، الشقة القبلى، الشقة البحرى، المقطم القديم، داوود الجديد، عواض، حنس، عزيز الغربية" ب 266عامود و4كم موصلات، وتم إحلال وتجديد محول النادى بالمنشأة الصغرى ب 37عامود و 74كم كموصلات و 70م كابلات منخفض بقرى مركز ومدينة قلين بتكلفة استثمارية مليون و 486 الف جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد قرية البوغاز، قرية المعدية القبلية ب 53عامو و2 كم موصلات بمركز ومدينة البرلس بتكلفة مالية 332 الف جنيه، وانه تم إحلال وتجديد 3 محولات ( المستقبل، الاجرور ،الفار، ابو سليمان ) ب 101عامود و2كم موصلات بتكلفة مالية 313 الف جنيه، وذلك لتلبية احتياجات المواطن اليومية من الطاقة الكهربائية اللازمة.

وقال محافظ كفرالشيخ، تم إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط بقرى شمال دسوق ، منها تجديد كابل بداية مغذى شابة ب 180كابل متوسط بتكلفة 156 الف جنيه، وذلك لتدعيم القرى وتحسين الخدمة للمشتركين.

أكد نورالدين، على أهمية استقرار التغذية الكهربائية، وإصلاح كل الأعطال الطارئة فى جميع المناطق، مؤكداً على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، مشددا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.