شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الآداب جامعة الفيوم تكرم الباحث أحمد عزيز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت كلية الآداب بجامعة الفيوم وقسم علم النفس بالكلية صباح اليوم الدكتور أحمد عزيز الباحث في النقد والصحافة الثقافية؛ وذلك تكريمًا وتقديرًا لعمله في الكلية خلال الفترة السابقة ولنشاطه الثقافي واشتراكه في العديد من الفعاليات والأنشطة على مدار الفترة السابقة ولا سيما المساهمة في إنجاح وتنظيم المؤتمر العلمي الثامن للإدارة العامة لثقافة المرأة الذي نظمته الكلية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت عنوان "المرأة المصرية والإبداع: رؤية مستقبلية". قام بالتكريم الدكتور أحمد محمد عبد السلام عميد الكلية والدكتورة هناء الشويخ رئيس قسم علم النفس.

ويذكّر أن الدكتور أحمد عزيز باحث وناقد أكاديمي وحاصل على دكتوراه من كلية الآداب جامعة عين شمس 2018 بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، ونال درجة الماجستير عام 2014 في مجال الدراسات الثقافية والصحافة الأدبية، وعمل محاضرا ومستشارًا إعلاميًا وثقافيًا بكلية اللغة والإعلام الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إضافة إلى عمله مستشارًا إعلاميًا للعديد من كبار السياسيين والشخصيات العامة وله الكثير من الأبحاث المنشورة في مؤتمرات ومجلات مختلفة وله كتاب بعنوان "الصحافة الرقمية النص والتلقي" ويصدر له حديثًا كتاب آخر بعنوان "السرد والتاريخ من التوثيق إلى التخييل" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وعلى هامش التكريم قال الدكتور أحمد محمد عبد السلام عميد الكلية: اتيح لي معرفة الباحث أحمد عزيز وذلك عن قرب ولمست فيه حبه للعلم وشغفه بالبحث والاطلاع، ودماثة أخلاقه والإخلاص في العمل وطلب العلم، لقد لفتني الباحث بذكائه الحاد، وحسن تفاعله، وقدرته على إدارة السؤال، لا يقنع بالقليل من المعرفة، ويسعى دومًا إلى الجديد المبتكر، والحق أنه واحدًا من أفضل من عرفت من الطلاب والباحثين الواعدين.

ومن جانبها أكدت دكتوره هناء شويخ رئيس قسم علم النفس أن الباحث أحمد عزيز من الباحثين المخلصين في عملهم ولديه كفاءات ومهارات أكاديمية وعلمية ومهنية عالية إضافة إلى إخلاصه للعمل وشغفه الشديد بالبحث العلمي والتميز.