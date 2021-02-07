شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة توجه بمتابعة أعمال الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرارًا لتنفيذ توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمتابعة أعمال الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات، ضمن دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات، طبقا للقانون 202 لسنة 2020، قام فريق من الجهاز بزيارة مصنع تدوير المخلفات، بناحية دار السلام بسوهاج، والذي يتم حاليا الانتهاء من تنفيذه من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والتنمية المحلية، والتخطيط، والهيئة القومية للإنتاج الحربى، ضمن المرحلة الأولى للمنظومة، ويستقبل المخلفات من مراكز دار السلام، والبلينا وجرجا، والمنشأة، بما يقدر بحوالى 1000 طن/يوم، حيث تبين أن نسبة التنفيذ حوالى 60% ومن المقرر تسليمه خلال شهر مايو المقبل.

كما تمت زيارة مدفن المخلفات المجاور للمصنع، الذي يجري الانتهاء من تنفيذه على مساحة حوالى 7 فدادين، ليستقبل المرفوضات الواردة من مصنع التدوير، وبلغت نسبة التنفيذ به حوالى 45%، وقد تم تصميمه ليسمح بعمل توسعات به بإنشاء 11 خلية جديدة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للموقع حوالى 171 فدانًا.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على التنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لإدراج خط جديد بالمصنع لاستيعاب كل الكميات الواردة من المخلفات، والأخذ في الاعتبار نسبة الزيادة السكانية المستقبلية، بما يساعد على عدم إلقاء المخلفات على الطرق أو في المصارف وخلافه، وزيادة العمر الافتراضى للمدفن، كما سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإنشاء مصنع تدوير بالظهير الصحراوى في العام المالى القادم لخدمة المراكز الشمالية والتى يتولد منها مخلفات يوميا حوالى 1650 طن، وإنشاء مدفن بجوار المصنع لاستقبال المرفوضات.

وفي سياق متصل، تم تنفيذ دورة تدريبية للعاملين بمنظومة المخلفات بالمحافظة، ومراكزها، والعاملين بفرع جهاز شؤون البيئة بسوهاج على آليات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وتحقيق استدامتها.